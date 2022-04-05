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Готовы ли вы к закрытию ООН? Зеленский призвал остановить Россию

Новина українською →
Вторник 05 апреля 2022 18:11
Готовы ли вы к закрытию ООН? Зеленский призвал остановить Россию Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в ООН призвал остановить Россию. В частности, он отметил, что если это продолжится, тогда каждое государство будет рассчитывать только на силу оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского в ООН.

По его словам, если Россию не остановить, тогда другие государства будут рассчитывать лишь на силу оружия, чтобы гарантировать себе безопасность, а не на международное право, на международные институты.

"ООН можно будет просто закрыть. Готовы ли вы к закрытию ООН? Считаете ли вы, что время международного права прошло? Если ваш ответ "Нет", то действовать нужно сейчас. Действовать немедленно", - сказал Зеленский.

Он отметил, что нужно немедленно возвращать силу в устав ООН.

Также Зеленский добавил, что нужно реформировать систему ООН, чтобы право вето не было правом смерти, а чтобы была справедливая представленность в Совбезе всех регионов мира.

Ранее мы сообщали, что Зеленский обратился к ООН и заявил, что Совет Безопасности должен гарантировать безопасность.

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ООН Владимир Зеленский
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