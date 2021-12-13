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Чи є проросійські настрої серед українців: відповідь соціолога

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Київ, Понеділок 13 грудня 2021 10:28
Чи є проросійські настрої серед українців: відповідь соціолога Фото: директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович оцінив, чи є проросійські настрої серед українців. Він вважає, що вони в нашій країні дещо присутні, але говорити про їх повну цілковитість немає причин.

Про це соціолог розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, ніхто для державницької позиції українців не зробив більше, ніж російський президент Володимир Путін.

"Жоден із українських президентів стільки не зробив, як Путін. Країна самоусвідомила себе багато в чому завдяки Путіну", - сказав Антипович.

Він підкреслив, що немає підстав говорити про "якийсь реванш проросійських сил".

"Маю на увазі - реванш проросійських настроїв у громадській думці...Людина може просто розповідати про "великий неделимый Советский Союз", а потім раз і розуміє, що "нам того не треба". Може розповідати, що нам треба дружити з Росією, а потім бачить, що її танки стоять на кордоні, і що далі?" - розповів Антипович.

Соціолог зазначив, що проросійські настрої в Україні все ж присутні.

"У нас є приблизно 15% людей, які позитивно ставляться до Путіна. І є трохи більше людей, які не визнають Росію агресором, хотіли б йти в економічний простір, налагоджувати співпрацю з Росією. В Україні кожен шостий - це люди, орієнтовані на Росію", - пояснив Антипович.

Він розповів, що ці люди здебільшого сконцентровані на Донбасі, Харків, Південь, в Одесі - дуже критично, за його словами, так би мовити, там є цілий пояс.

"В решті України їх мізерно, але вони також присутні. Ці люди є, їхнє число приблизно стале. Але кожні агресивні дії Росії щодо України працюють проти самої Росії. Не думаю, що у Харкові хтось буде зустрічати російські танки з квітами", - резюмував експерт.

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