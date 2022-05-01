Після удару по Зміїному Росія активізувала свій флот у Чорному морі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК " Південь ".

"Тим часом в морі зафіксовано активізацію сил ворожого флоту. Після нанесення нами чергового удару по Зміїному, десантними швидкісними катерами типу «Раптор» противник намагався здійснити евакуацію та поповнення особовим складом своїх підрозділів, що лишаються на острові", - йдеться в повідомленні.

В командуванні додають, решта кораблів та підводний човен продовжують тримати загрозу ракетного удару по території України на високому рівні.