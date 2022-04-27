Росіяни безжально знищують екологію Криму, - Денісова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховоної Ради України з прав людини Людмилу Денісову .

За її словами, ця територія завжди вважалася відносно екологічно чистою, але з початком активних бойових дій в Україні, в бухту Круглу скидають свої стоки військовий шпиталь Чорноморського флоту та гелікоптерний завод, який має на території військові склади та власні причали.

Надходить інформація, що з цих причалів відбувається завантаження кораблів, підводних човнів Чорноморського флоту рашистів боєкомплектами та припасами для обстрілів материкової частини України.

"Ці факти свідчать про те, що птахи були отруєні речовинами, що потрапили до акваторії Чорного моря", - переконана Людмила Денісова.