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Столтенберг: у НАТО немає впевненості, що Росія вторгнеться в Україну

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Брюссель, П'ятниця 28 січня 2022 15:59
Столтенберг: у НАТО немає впевненості, що Росія вторгнеться в Україну Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Країни-учасниці НАТО не впевнені, що буде вторгнення Росії в Україну. Альянс схиляється до того, щоб приймати рішення в залежності від ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на конференції Atlantic Council.

За його словами, на сьогодні Росія продовжує розгортати свої війська біля кордонів України, але водночас ініціювала зустрічі зі США та НАТО і "це хороший знак".

"Ми не знаємо про наміри Росії, але постійно оцінюємо ситуацію, посилили свою присутність після 2014 року і прийматимемо подальші рішення залежно від розвитку ситуації. Ми продовжуємо вважати, що найкраще рішення - це дипломатія", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше європейське видання Euractiv з посиланням на джерела писало, що в НАТО визнають, що Росія не планує вторгнення в Україну.

А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не хоче війни, але "не дозволить ігнорувати свої інтереси"

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НАТО Єнс Столтенберг Вторгнення Росії до України
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