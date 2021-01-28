ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Готовність українців до протестів знизилася за останній рік

Київ, Четвер 28 січня 2021 14:23
Готовність українців до протестів знизилася за останній рік
Фото: акція протесту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість протестувати не готові

У грудні 2020 року в акціях протесту готові брати участь 38% дорослих жителів України. Рівень готовності до участі за рік знизився на 10 відсоткових пунктів.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Готовність українців до протестів знизилася за останній рік

За даними опитування, у грудні 2020 року більшість українців (57,1%) були не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту. Рік тому були не готові протестувати лише 49% громадян.

Готовність українців до протестів знизилася за останній рік

Готові вдатися до таких форм соціального протесту, як участь у виборчій компанії, 15,8% респондентів, збір підписів під колективними відозвами - 12,7%, участь у санкціонованих мітингах і демонстраціях - 10,1%.

Крім того, готові вдатися до бойку рішень органів влади 3,2%, участі у страйках - 3,0%, пікетування державних органів влади - 2,9%, участі у несанкціонованих мітингах і демонстраціях - 2,6%, загроз страйком - 2,0%, створення незалежних від владних структур збройних формувань - 1,9%, голодування протесту - 1,7%, захоплення будівель - 1,1%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 4 по 8 грудня 2020 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів проведено 2001 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищу 2,4%

Як повідомляло РБК-Україна, у грудні 2018 року в акціях соціального протесту готові брати участь 44% дорослих жителів України.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, на початку листопада 2020 року дві третини громадян (65,5%) вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство протестопрос

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся