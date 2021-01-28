Готовність українців до протестів знизилася за останній рік

Фото: акція протесту (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більшість протестувати не готові

У грудні 2020 року в акціях протесту готові брати участь 38% дорослих жителів України. Рівень готовності до участі за рік знизився на 10 відсоткових пунктів.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, у грудні 2020 року більшість українців (57,1%) були не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту. Рік тому були не готові протестувати лише 49% громадян.

Готові вдатися до таких форм соціального протесту, як участь у виборчій компанії, 15,8% респондентів, збір підписів під колективними відозвами - 12,7%, участь у санкціонованих мітингах і демонстраціях - 10,1%.

Крім того, готові вдатися до бойку рішень органів влади 3,2%, участі у страйках - 3,0%, пікетування державних органів влади - 2,9%, участі у несанкціонованих мітингах і демонстраціях - 2,6%, загроз страйком - 2,0%, створення незалежних від владних структур збройних формувань - 1,9%, голодування протесту - 1,7%, захоплення будівель - 1,1%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 4 по 8 грудня 2020 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів проведено 2001 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищу 2,4%

Як повідомляло РБК-Україна, у грудні 2018 року в акціях соціального протесту готові брати участь 44% дорослих жителів України.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, на початку листопада 2020 року дві третини громадян (65,5%) вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі.