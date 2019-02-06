Українці назвали найбільш популярні форми соціального протесту

Фото: акція протесту під Радою (Віталій Носач, РБК-Україна)

Участь у голосуванні також сприймається як протест

У грудні 2018 року в акціях соціального протесту готові брати участь 44% дорослих жителів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Найбільша кількість людей, як і раніше, готові вдатися до таких форм соціального протесту як участь у виборчій компанії (32%), збір підписів під колективними відозвами (16%), санкціоновані мітинги та демонстрації (11%).

Від 3% до 4% респондентів зазначали, що готові взяти участь у таких акціях, як бойкот, несанкціоновані мітинги і демонстрації, загроза страйком, страйк, пікетування державних установ.

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Як зазначили в КМІС, питання про те чи є участь у виборчій компанії формою протесту чи навпаки, виконанням громадянського обов’язку і лояльною до влади поведінкою, є дискусійним. "Частина виборців приймає участь у виборах, щоб висловити свій протест, частина - щоб підтримати владу. Ми залишили участь у виборах в переліку форм протесту для можливості порівняння з іншими як українськими, так і міжнародними дослідженнями", - коментують соціологи.

КМІС провів опитування з 1 по 30 грудня 2018 року серед 2034 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, у грудні 2018 року в акціях соціального протесту були готові брати участь 44% дорослих жителів України. За даними КМІС, рівень готовності до участі в акціях соціального протесту спочатку зріс із 43% у грудні 2014 року до 49% у грудні 2016 року, а потім знизився до 40% у грудні 2017 року.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у листопаді - грудні 2018 року, лише третина (31%) респондентів очікують, що ситуація в Україні у результаті майбутніх виборів президента покращиться.