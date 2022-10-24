Стало известно, когда назначат нового премьера Британии

Новый лидер Консервативной партии Великобритании Риши Сунак уже завтра, 25 октября, станет 79-м премьер-министром Соединенного Королевства. Первая речь Сунака как главы правительства запланирована на 13:35 по Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Сегодня стало известно, что одна из претенденток на пост лидера тори Пенни Мордонт отозвала свою кандидатуру, поэтому Сунак автоматически победил без борьбы. Бывший министр финансов уже завтра вместе со своей предшественницей Лиз Трасс отправится к британскому королю Чарльзу ІІІ, который должен уволить Трасс и назначить ее преемника.

Напомним, что Лиз Трасс на прошлой неделе объявила о своей отставке после самого краткосрочного пребывания на посту премьера. Завтра с утра она проведет последнее заседание правительства, а затем произнесет прощальную речь на Даунинг-стрит.

Риши Сунак, которому 42 года, входит в число 250 самых богатых британцев и занимается политикой с 2015 года. До избрания на пост премьера и лидера Консервативной партии он работал в парламентском комитете по вопросам экологии и министерствах жилстроительства и финансов.