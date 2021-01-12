"Готується до більш безпечного відкриття": Грузія продовжила карантин

Фото: Тбілісі (pixabay.com)

Уряд Грузії ухвалив рішення продовжити карантин і не скасовувати чинні у зв'язку COVID-19 обмеження на роботу транспорту і практично всіх торгових об'єктів. Обмеження будуть діяти щонайменше до 1 лютого.

Про це повідомляє агентство "Новини Грузія".

"На засіданні Координаційної ради ми прийняли рішення зберегти точкові обмеження до 1 лютого", - заявила міністр економіки Грузії Натія Турнава.

Згідно з планом, прийнятим Координаційною радою, точкові обмеження повинні були скасувати з 16 січня. Зокрема, планувалося відновити роботу муніципального та міжміського транспорту, а також роботу торгових об'єктів і ринків. Проте сьогодні було прийнято рішення, що обмеження залишаться в силі ще на 20 днів.

"Наше завдання полягає в тому, щоб використовувати залишилися дві-три тижні до 1 лютого для активної комунікації з бізнесом, і з 1 лютого підготуватися до більш безпечного відкриття таких секторів, як торгівля і громадський транспорт", - заявила Турнава.

Нагадаємо, з 28 листопада у Грузії почав діяти жорсткий карантин. У країні була введена комендантська година, припинена робота всіх міжміських пасажирських перевезень і т. д. При цьому уряд послабив деякі обмеження на новорічні та різдвяні свята.

Крім того, комендантську годину в Грузії діє з 9 листопада у великих містах країни. А саме, в Тбілісі, Батумі, Горі, Зугдіді, Кутаїсі, Поті та Руставі.