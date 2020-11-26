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Грузія запроваджує локдаун до кінця січня

Четвер 26 листопада 2020 14:31
Грузія запроваджує локдаун до кінця січня
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Грузії з 28 листопада по 31 січня запроваджують жорсткі карантинні обмеження задля того, щоб стримати розповсюдження коронавірусу. Однак уряд обіцяє послабити їх на новорічні свята.

Про це повідомляє "Грузия Online".

Як повідомляється, комендантська година, яка запроваджена наразі у семи найбільших містах, пошириться на всю територію країни. Виходити на вулицю буде заборонено у період з 21:00 до 05:00. Винятком будуть передноворічний та передріздвяний вечори 31 грудня та 6 січня.

Припинять роботу усіх міжміських пасажирських перевезень. Заборона не поширюється лише на таксі. Ресторанам буде дозволено продавати страви лише з собою та на доставку, а спортзали, басейни, художні студії тощо будуть закритими.

Крім того, закриють дитсадки та ясла, а школи переходять на дистанційне навчання. Припинять роботу усі непродовольчі ринки та майже усі непродовольчі магазини - крім зооаптек і зоотоварів, побутової хімії та преси.

Водночас з 24 грудня до 2 січня обмеження обіцяють послабити. У цей період відкриють ТРЦ й ринки, відновиться робота муніципального транспорту й міжміські перевезення. Пысля цього знову запустять транспорт лише з 16 січня.

Нагадаємо, на початку листопада грузинський уряд прийняв рішення посилити карантин. Зокрема, запровадили обов'язковий масковий режим у громадських місцях і на вулиці.

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