ru ua
Сб, 04 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Київській області викрили канал фінансування російської агентури

Новость на русском →
Субота 04 червня 2022 14:57
В Київській області викрили канал фінансування російської агентури Фото: в Київській області викрили канал фінансування російської агентури (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники СБУ викрили канал фінансування російської агентури в Україні. Банда, яка діяла в інтересах спецслужб Росії, налагодила механізм переправлення грошей через підсанкційні платіжні системи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Схема була розроблена для отримання коштів від російських кураторів й подальшого проведення підривної діяльності проти України.

"Під час обшуків в учасників угруповання виявлено понад 13 млн у гривневому еквіваленті, комп’ютерну техніку та чорнову документацію з доказами протиправної діяльності", - пише пресслужба СБУ.

До складу банди входили троє мешканців Київської області. Вони розробили мережу анонімних інтернет-платформ, через які отримували "замовлення" на закуп, продаж й обмін електронних грошей з заборонених систем Росії.

"Ці незаконні операції проводили у власному пункті обміну валют", - додає пресслужба СБУ.

Фото: в Київській області викрили канал фінансування російської агентури (t.me/SBUkr/4384)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація
NEWS
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні