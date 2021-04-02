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"Готував теракт": ФСБ РФ заявило про затримання "прихильника українських націоналістів"

Автор: РБК-Україна

Співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії затримали в Барнаулі 21-річного російського громадянина, який нібито є прихильником українських націоналістів. За завданням кураторів з Києва він готував підрив мечеті і нападу на органи державної влади.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ.

В російській спецслужбі зазначили, що затриманий - житель Барнаула 2000 року народження. Молодий чоловік планував за завданням куратора української націоналістичної організації "Етнічне національне об'єднання" (ЕНО) здійснити акції "прямої дії" з метою залякати місцеве населення і приїжджих з Центральної Азії. Зокрема, він готувався підірвати мечеть і будівлі державних органів влади.

За версією російських силовиків, він вийшов на контакт з представником ЕНО у зв'язку з невдоволенням державною політикою у сфері міграції. "На початку березня йому було дано завдання про підбір об'єктів замахів і напрямку фотозвіту, а згодом отримано вказівку здійснити підпал або інші страхітливі населення дії", — уточнили в ФСБ.

При обшуку співробітники ФСБ знайшли у молодої людини вибухову речовину, інструкції з виготовлення саморобного вибухового пристрою, фотографії об'єктів, на які планувалося здійснити напад.

Нагадаємо, в середині березня ФСБ затримала за підозрою в шпигунстві на користь України в Криму громадянина Російської Федерації. В його автомобілі нібито вилучили вибуховий пристрій.

Відзначимо, в лютому Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ. Вони збирали дані за боєготовності армії.

Раніше РБК-Україна писало, що кримчанин з паспортом РФ хотів служити в Національній гвардії. При цьому російський паспорт він приховував.

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