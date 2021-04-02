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"Готовил теракт": ФСБ РФ заявило о задержании "сторонника украинских националистов"

Автор: РБК-Украина

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Барнауле 21-летнего российского гражданина, который якобы является сторонником украинских националистов. По заданию кураторов из Киева он готовил подрыв мечети и нападения на органы государственной власти.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В российской спецслужбе отметили, что задержанный - житель Барнаула 2000 года рождения. Молодой человек планировал по заданию куратора украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО) совершить акции "прямого действия" с целью запугать местное население и приезжих из Центральной Азии. В частности, он готовился взорвать мечеть и здания государственных органов власти.

По версии российских силовиков, он вышел на контакт с представителем ЭНО в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции. "В начале марта ему было дано задание о подборе объектов покушений и направлении фотоотчета, а впоследствии получено указание совершить поджог либо иные устрашающие население действия", — уточнили в ФСБ.

При обыске сотрудники ФСБ нашли у молодого человека взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, фотографии объектов, на которые планировалось совершить нападение.

Напомним, в середине марта ФСБ задержала по подозрению в шпионаже в интересах Украины в Крыму гражданина Российской Федерации. В его автомобиле якобы изъяли взрывное устройство.

Отметим, в феврале Служба безопасности Украины задержала двух агентов ФСБ. Они собирали данные по боеготовности армии.

Ранее РБК-Украина писало, что крымчанин с паспортом РФ хотел служить в Национальной гвардии. При этом российский паспорт он скрывал.

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