ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Єревані представники 17 політичних сил вимагають відставки Пашиняна

Єреван, Четвер 12 листопада 2020 23:32
У Єревані представники 17 політичних сил вимагають відставки Пашиняна
Фото: Нікол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: Инна Собора

У Вірменії представники 17 політичних сил вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Вони провели ходу від будівлі Матенадарана до будівлі Служби національної безпеки (РНБ) у Єревані.

Про це пише "Радіо Азатутюн".

Таким чином вони висловлюють свій протест проти вчорашнього незаконного затримання представників політичних сил, що вимагали відставку Пашиняна. Затримання вважають політичним переслідуванням.

Представники політичних сил, заявляють, що прем'єр-міністр "здав Арцах за спиною народу і він повинен піти з влади як можна швидше".

Нагадаємо, що вчора після мітингу були затримані лідер ППА Гагік Царукян, лідер партії "Батьківщина", колишній директор Служби національної безпеки Артур Ванецян, представники АРФ "Дашнакцутюн" Арцвик Мінасян, Ішхан Сагателян, колишній депутат від Республіканської партії Вірменії (РПА) Едуард Шармазанов і інші представники, всього - понад 10 осіб.

Як відомо, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення війни в Карабаху.

Після цього в Єревані почалися масові протести, учасники якого вимагають відставки Пашиняна. Правоохоронці затримали 129 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика АрменияНікол Пашинян

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся