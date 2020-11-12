У Єревані представники 17 політичних сил вимагають відставки Пашиняна

Фото: Нікол Пашинян (facebook.com/tv360)

У Вірменії представники 17 політичних сил вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Вони провели ходу від будівлі Матенадарана до будівлі Служби національної безпеки (РНБ) у Єревані.

Про це пише "Радіо Азатутюн".

Таким чином вони висловлюють свій протест проти вчорашнього незаконного затримання представників політичних сил, що вимагали відставку Пашиняна. Затримання вважають політичним переслідуванням.

Представники політичних сил, заявляють, що прем'єр-міністр "здав Арцах за спиною народу і він повинен піти з влади як можна швидше".

Нагадаємо, що вчора після мітингу були затримані лідер ППА Гагік Царукян, лідер партії "Батьківщина", колишній директор Служби національної безпеки Артур Ванецян, представники АРФ "Дашнакцутюн" Арцвик Мінасян, Ішхан Сагателян, колишній депутат від Республіканської партії Вірменії (РПА) Едуард Шармазанов і інші представники, всього - понад 10 осіб.

Як відомо, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення війни в Карабаху.

Після цього в Єревані почалися масові протести, учасники якого вимагають відставки Пашиняна. Правоохоронці затримали 129 осіб.