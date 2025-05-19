Готовы идти до конца: Израиль планирует взять под контроль всю Газу

Израиль заявил о планах взять под контроль весь сектор Газа. Правительство подчеркнуло решимость завершить операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что армия планирует установить полный контроль над сектором Газа. По его словам, боевые действия продолжаются интенсивно, и войска достигают прогресса на поле боя.

"Мы не сдадимся. Но для того, чтобы достичь успеха, мы должны действовать так, чтобы это было невозможно остановить", - сказал Нетаньяху в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Он подчеркнул, что Израиль будет действовать так, чтобы остановить его было "невозможно".

Отдельно премьер заявил, что страна не должна допустить голода в Газе, в частности по дипломатическим причинам.

"Чтобы завершить победу, одолеть ХАМАС и освободить заложников, мы не можем дойти до точки голода", - отметил он, добавив, что изображения гуманитарной катастрофы могут помешать достижению целей Израиля.