Готовы на мир на любых условиях: Чистиков о военнослужащих в Севастополе

По его словам, в условиях таких контрактов прописано, что в первые две недели будет проходить военная подготовка. Из этого следует, что фактически наемные люди готовятся к участию в военных действиях. Однако это происходит под прикрытием якобы предоставления охранных услуг.

"Это в свою очередь вызывает уже определенное недовольство. Также уже была распространена информация о том, что военнослужащие города Севастополя готовы на мир на любых условиях, лишь бы прекратить именно военные действия, поскольку отказаться напрямую они не могут. Но заявляют о том, что они готовы заключать мир, отказываться от участия в военных действиях", - сказал Чистиков.