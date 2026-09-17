Готовы к блэкаутам: что девелоперы устанавливают в новостройках сверх обязательных норм

Из-за ударов по энергетической инфраструктуре украинские девелоперы массово внедряют автономные решения, которых нет в государственных нормативах. Системные застройщики переходят на собственные котельные, генерацию лифтов и независимые скважины.

Главное: Более стандарты: Девелоперы закладывают инженерные решения автономности, которые выходят за рамки обязательных требований ГСН.

Девелоперы закладывают инженерные решения автономности, которые выходят за рамки обязательных требований ГСН. Независимость от города: Застройщики оборудуют комплексы собственными котельными на крышах и артезианскими скважинами, минимизируя риски коммунальных аварий.

Застройщики оборудуют комплексы собственными котельными на крышах и артезианскими скважинами, минимизируя риски коммунальных аварий. Защита от обломков: Компании ищут решение для нанесения специальной бронепленки на стеклопакеты для минимизации повреждений от взрывов.

Компании ищут решение для нанесения специальной бронепленки на стеклопакеты для минимизации повреждений от взрывов. Мощность конструкций: Монолитно-каркасная технология из высокопрочного бетона позволяет зданию сохранять стойкость и перераспределять нагрузку даже в случае локальных разрушений.

Более нормы ГСН: что закладывают девелоперы

В условиях регулярных атак на критическую инфраструктуру девелоперы теперь действуют не только по государственным строительным нормам, но и внедряют дополнительные решения.

Как отмечает коммерческий директор девелоперской компании "Интергал-Буд" Елена Рыжова в комментарии РБК-Украина, застройщик оборудует свои жилые комплексы кровельными газовыми котельными. Это позволяет домам не зависеть от централизованных городских теплосетей и гибко регулировать подачу тепла.

Кроме того, компания устанавливает резервные источники питания для критической инфраструктуры и бесперебойной работы ключевых инженерных систем.

Похожей стратегии жизнестойкости придерживаются и другие системные девелоперы. В частности, как рассказывает директор по маркетингу группы компаний DIM, в рамках текущих проектов компания внедряет технические решения, гарантирующие работу лифтов, отопления и подкачки воды во время блекаутов.

Более того, в ряде комплексов девелопер делает ставку на полную независимость от городского водоканала, подключая дома к собственным артезианским скважинам. Отдельным направлением становится защита от последствий обстрелов: компания ищет возможности нанесения специальной бронепленки на стеклопакеты непосредственно на этапе производства окон.

Устойчивость конструкций

Кроме коммунальной автономии, застройщики также полагаются на общую выносливость домов, которая закладывается еще на стадии проектирования каркаса.

Как объясняют в ПБГ "Кузнечная", компания возводит жилье преимущественно по монолитно-каркасной технологии с использованием высокопрочного бетона собственного производства. Это одна из самых надежных систем, гарантирующая высокую пространственную жесткость и выносливость здания к локальным повреждениям.

Главное преимущество такой конструктивной схемы состоит в способности перераспределять нагрузку между несущими элементами. Это действует даже при частичном разрушении отдельных конструкций, что особенно важно в условиях военных рисков.