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Наличный курс доллара за прошлый месяц снизился впервые с начала года, - НБУ

Украина, Четверг 07 ноября 2024 08:16
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Наличный курс доллара за прошлый месяц снизился впервые с начала года, - НБУ Фото: Курс доллара в октябре упал на 4 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в октябре 2024 года упал на 0,1% до 41,52 гривен. Курс упал впервые с февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, по сравнению с декабрем 2023 года курс вырос на 9,8% (3,69 гривен).

Наличный курс доллара за прошлый месяц снизился впервые с начала года, - НБУ

Курс доллара в октябре

Курс доллара контролируется Национальным банком с помощью интервенций на межбанковском валютном рынке.

В октябре курс доллара на межбанке практически не менялся и составил в среднем 41,24 грн/доллар (в сентябре - 41,25 грн/доллар).

По итогам торгов на межбанке НБУ устанавливает официальный курс. Официальный курс за месяц вырос на 0,3% до 41,27 грн/доллар. С начала года доллар подорожал на 8,7% (с 37,98 по 31 декабря 2023 года).

Наличный курс почти полностью зависит от межбанка. Банки продают доллары, купленные у НБУ, населению. В течение месяца он колебался около 41,50 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, ситуация на валютном рынке Украины устойчива и контролируема. НБУ и далее будет покрывать структурный дефицит валюты и сглаживать чрезмерные курсовые колебания.

Пышный заявил, что курс будет умеренно колебаться в обе стороны, реагируя на изменение рыночных условий.

По его словам, это будет усиливать устойчивость валютного рынка и не создавать рисков для ценовой динамики.

Прогноз курса

Курс доллара может вырасти до 45 гривен в следующем году. Такие цифры заложены в проект госбюджета. Аналогичный прогноз дает ВМФ.

По прогнозу компании Dragon Capital, НБУ сможет вернуться к практике управляемой девальвации во второй половине 2025 года. Аналитики прогнозируют рост курса до 45 грн/доллар к концу 2025 года и оценивают среднегодовой курс на уровне 43 грн/доллар.

Напомним, средний курс продажи наличного доллара в Украине за 2023 год упал на 5,9% до 37,83 гривен. В течение 2022 года вырос на 47,7% - с 27,21 до 40,19 грн/доллар.

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