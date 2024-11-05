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НБУ оценил ситуацию на валютном рынке: что будет с курсом доллара

Украина, Вторник 05 ноября 2024 11:57
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НБУ оценил ситуацию на валютном рынке: что будет с курсом доллара Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Ситуация на валютном рынке Украины устойчива и контролируема. НБУ и далее будет покрывать структурный дефицит валюты и сглаживать чрезмерные курсовые колебания.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Во время встречи правления НБУ с руководителями крупнейших 30 банков Пышный заявил, что курс будет умеренно колебаться в обе стороны, реагируя на изменение рыночных условий.

По его словам, это будет усиливать устойчивость валютного рынка и не создавать рисков для ценовой динамики.

Как отметил Пышный, интенсивность взаимодействия с МВФ напоминает спринтерский темп на марафонской дистанции - в скором времени начнет работать следующая миссия. НБУ полностью готов к шестому пересмотру программы, сказал он.

Глава НБУ сообщил, что включение в базовый сценарий программы с МВФ безвозвратного займа для Украины под залог обездвиженных российских активов – смещение позиций, что снижает неопределенность покрытия потребностей нашей страны в финансировании в последующие годы.

Также глава НБУ рассказал об итогах работы делегации НБУ на ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка, которое состоялось в Вашингтоне, и отметил важность активной вовлеченности всех участников финансового сектора в имплементацию стандартов Европейского Союза.

Напомним, НБУ почти не меняет курс доллара с конца июля, когда он достиг исторического максимума 41,49 грн/доллар.

Международный валютный фонд считает, что официальный курс гривны к доллару, который устанавливает НБУ, де-факто фиксированный, несмотря на то, что де-юре валютный курс является плавающим.

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