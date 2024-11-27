Наличный доллар дорожает после повышения курса НБУ до исторического максимума

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 27 ноября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,80 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 44,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 43,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,58-41,60 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд и обновил исторический максимум.

Официальный курс на 27 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,5035 гривен за 1 доллар (+0,0648 грн).

Прежний максимум был зафиксирован 22 июля - 41,4912 грн/доллар.

С начала года курс вырос на 9,3% (с 37,9824 грн/доллар на 31 декабря 2023 года).

Официальный курс евро составит 43,6824 гривен за 1 евро (+0,2091 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в течение декабря доллар, как это наблюдалось в течение осени, будет медленно, но неуклонно двигаться вверх. Ориентир курса согласно госбюджету ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.

По его словам, текущие же колебания на конец года могут происходить в горлышке 41,6-41,8 грн/доллар, то есть несколько ниже маркера в 42 гривны.

"Иными словами, с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года доллар может вырасти в цене на 10%", - добавил банкир.