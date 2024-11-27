Вырастет ли доллар до 42 гривен: прогноз банкира на декабрь

Можно ожидать, что в течение декабря доллар, как это наблюдалось в течение осени, будет медленно, но неуклонно двигаться вверх. Ориентир курса согласно госбюджету ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"Вместе с тем мы не исключаем, что в течение декабря курс доллара вырастет в среднем на 0,2-0,3%, но максимальное увеличение стоимости американской валюты может достичь 0,5-0,8%", - сказал он.

По его словам, текущие же колебания на конец года могут происходить в горлышке 41,6-41,8 грн/доллар, то есть несколько ниже маркера в 42 гривны.

"Иными словами, с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года доллар может вырасти в цене на 10%", - добавил банкир.

Ситуация в декабре

Лесовой прогнозирует, что ситуация на валютном рынке в декабре может зависеть от ряда прямых (экономических) и опосредованных факторов, среди которых:

Стратегия Нацбанка направлена на уравновешивание спроса и предложения (действие режима "управляемой гибкости"), а также минимизацию инфляционного влияния на текущие курсы валют.

Экономическая составляющая: бюджет на 2025 год, в котором спрогнозирован уровень инфляции, развитие экономики, а также курс доллара.

Объем полученной выручки за экспорт, являющийся прямым источником формирования валютных резервов.

Объем получаемой макрофинансовой помощи от стран-партнеров и мировых финансовых институтов (здесь речь идет также о макрокредите от G7 на $50 млрд, что будет гаситься за счет замороженных активов страны-агрессора).

Состояние энергосистемы и возможные новые вызовы из-за вероятных ракетно-дроновых атак врага.

События на фронте.

Внешнеполитические факторы: позиция/заявления нового главы Белого Дома о путях завершения войны, реакция лидеров стран ЕС на такие заявления и их шаги на дальнейшую поддержку Украины.

"Это не весь перечень факторов, которые в той или иной степени способны повлиять на рынок. Однако, по моему мнению, каждый из них способен повлиять только в комплексе с другими, а не оторван от остальных", - сказал он.

Как отметил банкир, несмотря на множество до сих пор неизвестных, как военных, экономических, так и чисто психологических (поведенческих) факторов, способных повлиять на валютный рынок, можно ожидать достаточно умеренного развертывания событий. "Курсовые колебания будут незначительными и не удивят участников рынка. А заключительный валютный курс может даже быть меньше, чем прогнозировалось", - констатировал Лесовой.