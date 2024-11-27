ua en ru
Ср, 27 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Готівковий долар дорожчає після підвищення курсу НБУ до історичного максимуму

Україна, Середа 27 листопада 2024 10:09
UA EN RU
Готівковий долар дорожчає після підвищення курсу НБУ до історичного максимуму Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 27 листопада середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,80 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 44,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривні, євро по 43,40 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,58-41,60 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль та оновив історичний максимум.

Офіційний курс на 27 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,5035 грн за 1 долар (+0,0648 грн).

Попередній максимум було зафіксовано 22 липня – 41,4912 грн/долар.

З початку року курс зріс на 9,3% (з 37,9824 грн/долар на 31 грудня 2023 року).

Офіційний курс євро становитиме 43,6824 гривень за 1 євро (+0,2091 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку протягом грудня долар, як це спостерігалося протягом осені, буде повільно, але неухильно рухатися вгору.

За його словами, поточні ж коливання на кінець року можуть відбуватися в шийці 41,6-41,8 грн/долар, тобто дещо нижче за маркер у 42 гривні.

"Іншими словами, з 1 січня 2024 року до 1 січня 2025 року долар може зрости у ціні на 10%", - додав банкір.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Байден запросив у Конгресу 24 млрд доларів для України, - ЗМІ
Байден запросив у Конгресу 24 млрд доларів для України, - ЗМІ
DAILY
Україна не качатиме газ із РФ. Чи готова Європа і в чому ризик для Молдови
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Україна не качатиме газ із РФ. Чи готова Європа і в чому ризик для Молдови