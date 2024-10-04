В гостинице в Броварах произошло убийство: полиция задержала заказчика и исполнителя
3 октября в полицию поступило сообщение от администратора отеля в городе Бровары. Она сообщила, что, услышав звуки выстрелов, обнаружила в одном из номеров тело неизвестного мужчины.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
На месте происшествия полицейские установили, что погибшим является житель Львовской области, который умер от полученных огнестрельных ранений. Рядом с телом были найдены гильзы от огнестрельного оружия.
Правоохранители быстро установили, что конфликт между потерпевшим и подозреваемым имел неприязненный характер. Злоумышленник убедил своего 51-летнего товарища убить оппонента. Исполнитель пришел в гостиничный номер, произвел несколько выстрелов и скрылся с места происшествия.
Благодаря оперативной работе, полиция задержала и заказчика, и исполнителя. Следователи открыли уголовное производство по факту умышленного убийства, в соответствии с ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Фото: В отеле в Броварах произошло убийство (t.me/kyivregionpolice)
Убийства в Украине
18 сентября на одной из автозаправок на Окружной дороге в Киеве неизвестный застрелил мужчину после конфликта и скрылся с места происшествия. Вскоре подозреваемый в убийстве был задержан.
Вечером 17 сентября в районе Софиевской Борщаговки произошла стычка возле одного из местных ресторанов, во время которой были слышны выстрелы.
Кроме того, в начале сентября в Голосеевском районе, возле жилищного комплекса "Амурский", конфликт между двумя прохожими также завершился стрельбой.
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