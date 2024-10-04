ua en ru
Пт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В гостинице в Броварах произошло убийство: полиция задержала заказчика и исполнителя

Пятница 04 октября 2024 12:13
UA EN RU
В гостинице в Броварах произошло убийство: полиция задержала заказчика и исполнителя Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

3 октября в полицию поступило сообщение от администратора отеля в городе Бровары. Она сообщила, что, услышав звуки выстрелов, обнаружила в одном из номеров тело неизвестного мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

На месте происшествия полицейские установили, что погибшим является житель Львовской области, который умер от полученных огнестрельных ранений. Рядом с телом были найдены гильзы от огнестрельного оружия.

Правоохранители быстро установили, что конфликт между потерпевшим и подозреваемым имел неприязненный характер. Злоумышленник убедил своего 51-летнего товарища убить оппонента. Исполнитель пришел в гостиничный номер, произвел несколько выстрелов и скрылся с места происшествия.

Благодаря оперативной работе, полиция задержала и заказчика, и исполнителя. Следователи открыли уголовное производство по факту умышленного убийства, в соответствии с ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Фото: В отеле в Броварах произошло убийство (t.me/kyivregionpolice)

Убийства в Украине

18 сентября на одной из автозаправок на Окружной дороге в Киеве неизвестный застрелил мужчину после конфликта и скрылся с места происшествия. Вскоре подозреваемый в убийстве был задержан.

Вечером 17 сентября в районе Софиевской Борщаговки произошла стычка возле одного из местных ресторанов, во время которой были слышны выстрелы.

Кроме того, в начале сентября в Голосеевском районе, возле жилищного комплекса "Амурский", конфликт между двумя прохожими также завершился стрельбой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Бровары Стрельба в Казахстане
NEWS
Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в Воронежской области
Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в Воронежской области
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России