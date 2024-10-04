В гостинице в Броварах произошло убийство: полиция задержала заказчика и исполнителя

3 октября в полицию поступило сообщение от администратора отеля в городе Бровары. Она сообщила, что, услышав звуки выстрелов, обнаружила в одном из номеров тело неизвестного мужчины.

На месте происшествия полицейские установили, что погибшим является житель Львовской области, который умер от полученных огнестрельных ранений. Рядом с телом были найдены гильзы от огнестрельного оружия.

Правоохранители быстро установили, что конфликт между потерпевшим и подозреваемым имел неприязненный характер. Злоумышленник убедил своего 51-летнего товарища убить оппонента. Исполнитель пришел в гостиничный номер, произвел несколько выстрелов и скрылся с места происшествия.

Благодаря оперативной работе, полиция задержала и заказчика, и исполнителя. Следователи открыли уголовное производство по факту умышленного убийства, в соответствии с ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Фото: В отеле в Броварах произошло убийство (t.me/kyivregionpolice)