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В готелі у Броварах сталося вбивство: поліція затримала замовника та виконавця

П'ятниця 04 жовтня 2024 12:13
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В готелі у Броварах сталося вбивство: поліція затримала замовника та виконавця Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

3 жовтня до поліції надійшло повідомлення від адміністраторки готелю у місті Бровари. Вона повідомила, що, почувши звуки пострілів, виявила в одному з номерів тіло невідомого чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

На місці події поліцейські встановили, що загиблим є мешканець Львівщини, який помер від отриманих вогнепальних поранень. Поруч із тілом було знайдено гільзи від вогнепальної зброї.

Правоохоронці швидко встановили, що конфлікт між потерпілим та підозрюваним мав неприязний характер. Зловмисник переконав свого 51-річного товариша вбити опонента. Виконавець прийшов до готельного номера, здійснив кілька пострілів і втік з місця події.

Завдяки оперативній роботі, поліція затримала і замовника, і виконавця. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства, відповідно до ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Фото: В готелі у Броварах сталося вбивство (t.me/kyivregionpolice)

Вбивства в Україні

18 вересня на одній з автозаправок на Кільцевій дорозі в Києві невідомий застрелив чоловіка після конфлікту та втік з місця події. Невдовзі підозрюваного у вбивстві було затримано.

Ввечері 17 вересня у районі Софіївської Борщагівки сталася сутичка біля одного з місцевих ресторанів, під час якої було чути постріли.

Крім того, на початку вересня в Голосіївському районі, біля житлового комплексу "Амурський", конфлікт між двома перехожими також завершився стріляниною.

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