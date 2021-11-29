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Якщо держпослуга не буде онлайн, то вона не повинна бути і офлайн, - Мінцифри

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство цифрової трансформації України розраховує до 2024 року оцифрувати всі держпослуги. Глава відомства вважає, що необхідно ввести принцип - якщо послуга не доступна онлайн, то вона не повинна бути і офлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-презентацію нових електронних послуг.

"Наше бачення - це найзручніша держава в світі і максимально прозора. Наша перша мета - до 2024 року всі послуги, які є, зробити онлайн і ввести принцип: Якщо послуги не існує онлайн, то вона не може існувати офлайн", - сказав в ході презентації віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він підкреслив, що відомство планує до 2024 року перевести в електронний доступ 100% державних послуг. Другою метою міністерства є покриття 95% території України якісним Інтернетом. Крім того, до 2024 року щонайменше 6 млн українців повинні володіти цифровими навичками.

Федоров додав, що в цей час на порталі "Дія" доступно більше ніж 70 послуг.

Нагадаємо, з 29 листопада на порталі "Дія" запрацювали нові послуги, пов'язані з соціальною сферою.

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Міністерство цифрової трансформаціїМихайло ФедоровДія