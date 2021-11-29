Если госуслуга не будет онлайн, то она не должна быть и офлайн, - Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины рассчитывает до 2024 года оцифровать все госуслуги. Глава ведомства считает, что необходимо ввести принцип - если услуга не доступна онлайн, то она не должна быть и офлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-презентацию новых электронных услуг .

"Наше видение - это самое удобное государство в мире и максимально прозрачное. Наша первая цель - до 2024 года все услуги, которые есть, сделать онлайн и ввести принцип: если услуги не существует онлайн, то она не может существовать офлайн", - сказал в ходе презентации вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что ведомство планирует до 2024 года перевести в электронный доступ 100% государственных услуг. Второй целью министерства является покрытие 95% территории Украины качественным интернетом. Кроме того, до 2024 года по меньшей мере 6 млн украинцев должны обладать цифровыми навыками.

Федоров добавил, что в настоящее время на портале "Дия" доступно более 70 услуг.