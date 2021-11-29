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У "Дії" сьогодні з'являться нові послуги: про які йде мова

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Україна, Понеділок 29 листопада 2021 12:39
У "Дії" сьогодні з'являться нові послуги: про які йде мова Фото: у"Дії" сьогодні з'являться нові послуги (diia.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 29 листопада на порталі "Дія" запрацюють нові послуги, пов'язані із соціальною сферою. Мова йде, зокрема, про послуги оформлення та перерахунку пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифорофої трансформації Михайла Федорова в ефірі "Сніданку з 1+1"

За словами міністра, відтепер замість перебування у чергах у ЦНАПах або управліннях соцзахисту, відповідні операції можна буде здійснити у кілька кліків.

Які послуги з'являться в "Дії":

  • призначення житлової субсидії і пенсії;
  • перерахунок пенсії;
  • генерація довідки про застраховану особу та дохід пенсіонера.

У відомстві зазначають, що кожного року понад 1 млн українців оформлюють призначення чи перерахунок пенсії.

"Тепер усе це можна зробити на порталі "Дія". Заповнюєте анкету, завантажуєте необхідні документи та надсилаєте заявку", - пояснюють в Мінцифрі.

Вказано, що заяви на порталі оформлені у формі анкети, де треба відповідати "так" чи "ні".

У міністерстві додають, що з 1 грудня у тестовому режимі запрацює послуга зміни реєстрації місця проживання.

Як зазначив Федоров, Мінцифрі вдалося об'єднати реєстри усіх територіальних громад, тож "у майбутньому кожен зможе за добу змінити місце реєстрації навіть, не виходячи з дому".

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