Державний тероризм. Польща викликала посла Білорусі через посадку Ryanair

У Міністерство закордонних справ Польщі викликали білоруського посла через затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і екстреної посадки літака Rynair в аеропорту Мінська.

"Я попросив міністра закордонних справ вжити рішучих заходів у цьому питанні. Посла Білорусі у Варшаві негайно викликали до Міністерства закордонних справ", - заявив він.

При цьому раніше в Twitter, Польський прем'єр заявив, що екстрена посадка літака в Мінську є актом державного тероризму.

"Я найрішучішим чином засуджую затримання Романа Протасевича білоруською владою після захоплення пасажирського літака авіакомпанії Ryanair. Це негожий акт державного тероризму, який не може залишитися безкарним", - заявив Моравецький.