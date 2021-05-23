Державний тероризм. Польща викликала посла Білорусі через посадку Ryanair

У Міністерство закордонних справ Польщі викликали білоруського посла через затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і екстреної посадки літака Rynair в аеропорту Мінська.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає видання PAP.
"Я попросив міністра закордонних справ вжити рішучих заходів у цьому питанні. Посла Білорусі у Варшаві негайно викликали до Міністерства закордонних справ", - заявив він.
При цьому раніше в Twitter, Польський прем'єр заявив, що екстрена посадка літака в Мінську є актом державного тероризму.
"Я найрішучішим чином засуджую затримання Романа Протасевича білоруською владою після захоплення пасажирського літака авіакомпанії Ryanair. Це негожий акт державного тероризму, який не може залишитися безкарним", - заявив Моравецький.
Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку після повідомлення про мінування.
У свою чергу президент Литви Гітанас Науседа зажадав відпустити журналіста. Також Литовський лідер закликав НАТО і ЄС відреагувати на загрозу Білорусі міжнародної цивільної авіації.
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