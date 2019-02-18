Державний адвокат Януковича оскаржив вирок суду

Справу направлять для розгляду до Київського апеляційного суду

Государственный адвокат экс-президента Виктора Януковича Юрий Рябовол подал апелляцию на приговор Оболонского районного суда по делу о государственной измене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Пресс-секретарь суда Инна Свинаренко отметила, что приговор был обжалован адвокатом от Центра предоставления вторичной бесплатной правовой помощи сегодня, 18 февраля.

Также отмечается, что адвокаты Александр Горошинский, Александр Байдык и представители адвокатского объединения "Авера Лекс", которые участвовали в процессе, пока не подавали апелляционных жалоб, но могут это сделать до 25 февраля включительно.

Свинаренко отметила, что дело будет направлено для рассмотрения в Киевский апелляционный суд, когда полностью закончится 30-дневный срок на апелляционное обжалование приговора всеми участниками процесса.

"Апелляцию адвоката Рябовола будет вшито в дело, но ее будет направлено в апелляционный суд только когда закончится весь срок, потому что могут быть поданы и другие апелляции", - пояснила она.

Напомним, в январе 2019 года завершился суд по делу о государственной измене Януковича. Экс-президента признали виновным в госизмене и ведении агрессивной войны, а также приговорили к 13 годам тюрьмы.

Адвокаты Януковича считают приговор политическим преследованием. А также заявили, что обжалуют решение суда. Сам Янукович считает, что приговор Оболонского районного суда Киева "не имеет ничего общего с законом".