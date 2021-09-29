Кабмін змінив голову міграційної служби
Фото: екс-глава міграційної служби Максим Соколюк (facebook.com/dmsu.gov.ua)
Кабінет Міністрів звільнив Максима Соколюка з посади голови Державної міграційної служби України. Водночас уряд призначив Наталію Науменко виконуючою обов'язки голови Державної міграційної служби України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram-каналі.
Зазначимо, що до цього Наталія Науменко обіймала посаду першого заступника голови міграційної служби.