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Кабмін змінив голову міграційної служби

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Середа 29 вересня 2021 14:13
Кабмін змінив голову міграційної служби Фото: екс-глава міграційної служби Максим Соколюк (facebook.com/dmsu.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Кабінет Міністрів звільнив Максима Соколюка з посади голови Державної міграційної служби України. Водночас уряд призначив Наталію Науменко виконуючою обов'язки голови Державної міграційної служби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram-каналі.

Зазначимо, що до цього Наталія Науменко обіймала посаду першого заступника голови міграційної служби.

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Кабінет Міністрів України ДМС
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