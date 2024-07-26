Острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет, - Минобороны

Мобилизация в Украине и обновление данных

Напомним, в Украине действует военное положение и мобилизация. В связи с этим, согласно новому закону, вступившему в силу с 18 мая, все военнообязанные должны были до 16 июля обновить свои учетные данные.

Пройти процедуру обновления данных можно было (нужно и сейчас) пройти в ТЦК и СП, через приложение "Резерв+" или через ЦНАП.

Следует отметить, что обновление данных для военнообязанных в Украине не означает автоматическую мобилизацию, как и наложение автоматического штрафа.

Недавно мы рассказывали, могут ли призвать на службу исключенных и снятых с учета.

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