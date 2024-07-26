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Острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет, - Минобороны

Фото: снижение мобилизационного возраста в Украине (иллюстративное фото Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Острой потребности в снижении мобилизационного возраста нет. Причиной тому большое количество людей, которые обновили свои военно-учетные данные.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью New Voice.

По словам спикера, сейчас количество тех, кто обновил свои военно-учетные данные, значительно превышает потребности войска в настоящее время. Как отметил Лазуткин, по состоянию на данный момент острой потребности в снижении мобилизационного возраста нет.

"Но ситуация на войне зависит от многих факторов и это может изменяться. Пока мы не видим такой необходимости", - заметил он.

 

Мобилизация в Украине и обновление данных

Напомним, в Украине действует военное положение и мобилизация. В связи с этим, согласно новому закону, вступившему в силу с 18 мая, все военнообязанные должны были до 16 июля обновить свои учетные данные.

Пройти процедуру обновления данных можно было (нужно и сейчас) пройти в ТЦК и СП, через приложение "Резерв+" или через ЦНАП.

Следует отметить, что обновление данных для военнообязанных в Украине не означает автоматическую мобилизацию, как и наложение автоматического штрафа.

Недавно мы рассказывали, могут ли призвать на службу исключенных и снятых с учета.

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Мобилизация в Украине