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Окупанти завдали авіаударів по селищах Київської області, є руйнування

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Київська область, Субота 19 березня 2022 15:53
Окупанти завдали авіаударів по селищах Київської області, є руйнування Фото: наслідки авіаудару (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Артем Горовенко

Сьогодні вночі, 19 березня, російські війська завдали авіаударів по селищах Бучанського району Київської області. Зокрема, по інфраструктурі між селищем Пісківки та селом Мигалки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МВС.

Повідомляється, що противник скинув чотири снаряди на транспортну інфраструктуру. В результаті загиблих і поранених немає, але пошкоджені споруди.

До цього напередодні російська армія також здійснила авіаудар по території Пісківської громади. В результаті одна жінка отримала поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська вперше обстріляли Київ з новітнього озброєння. Зокрема, снаряди опускалися на парашутах.

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