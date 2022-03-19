Окупанти завдали авіаударів по селищах Київської області, є руйнування

Сьогодні вночі, 19 березня, російські війська завдали авіаударів по селищах Бучанського району Київської області. Зокрема, по інфраструктурі між селищем Пісківки та селом Мигалки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МВС.

Повідомляється, що противник скинув чотири снаряди на транспортну інфраструктуру. В результаті загиблих і поранених немає, але пошкоджені споруди.

До цього напередодні російська армія також здійснила авіаудар по території Пісківської громади. В результаті одна жінка отримала поранення.