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В готелі у центрі Києва шукають вибухівку, людей евакуюють

Новини » Надзвичайні події    31.03.2019 - 14:42
В готелі у центрі Києва шукають вибухівку, людей евакуюють
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

На місці працює слідчо-оперативна група

У неділю, 31 березня, невідомий повідомив поліцію про мінування готелю по вулиці Інститутська в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як повідомляється, відразу після отримання повідомлення про мінування будівлі на Інститутській на місце події виїхали фахівці профільних служб для перевірки будівлі та прилеглої до нього території.

Щонайменше 150 осіб евакуюють з будівлі готелю.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, раніше у Києві невідомий повідомив про мінування чотирьох торгово-розважальних центрів. В ході перевірки будівель жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів не було виявлено. На час перевірки було евакуйовано майже 5 тисяч осіб.

Раніше, в Києві замінували ТРЦ "Магелан"Також повідомлялося про "мінування" ТРЦ "Україна. Тоді з будівлі ТРЦ правоохоронці евакуювали 700 осіб.

Додамо, раніше поліцейські Львова затримали зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про начебто замінування залізничного вокзалу. "Мінером" виявився мешканець Пустомитівського району, який у той момент перебував напідпитку.

 

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