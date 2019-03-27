Повідомлення про мінування чотирьох ТРЦ у Києві виявились хибними

Фото: оточення замінованого ТРЦ (kyiv.npu.gov.ua)

Під час перевірки ТРЦ поліція евакуювала майже 5 тис. відвідувачів

У Києві правоохоронці закінчили перевірку чотирьох торгово-розважальних центрів після повідомлень про їх замінування. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Києва.

Зазначається, що жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявлено. На час перевірки було евакуйовано майже 5 тисяч осіб.

"Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України", - додали у прес-службі.

Наразі поліцейські намагаються встановити усіх причетних до цього інциденту.

Нагадаємо, раніше в Києві замінували ТРЦ "Магелан". Також повідомлялося про "мінування" ТРЦ "Україна. Тоді з будівлі ТРЦ правоохоронці евакуювали 700 осіб.

Додамо, що кілька днів тому поліцейські Львова затримали зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про начебто замінування залізничного вокзалу. "Мінером" виявився мешканець Пустомитівського району, який у той момент перебував напідпитку.