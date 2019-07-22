Держстат зафіксував зростання цін на житло

У II кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні на первинному ринку зросли на 6,5%, на вторинному - на 13,5%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, за рік однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 4,8%, на вторинному - на 10,9%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 6,6%, на вторинному - на 14,9%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 10,9%, на вторинному - на 14,4%.

Дані: ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, за даними Державної служби, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2018 рік в Україні зросла на 14% з 2940 до 3352 грн. На першому місці за вартістю оренди місто Київ - 6 636 грн. Далі йдуть Одеська область (5 457 грн) і Львівська області - 4 488 грн.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у червні 2019 року порівняно з травнем знизилися на 0,5%. При цьому в річному вимірі (до червня 2018 року) інфляція сповільнилася до 9,0%.