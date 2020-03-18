Держстат зафіксував невелике зростання у головної експортній галузі України

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-лютому 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 0,1%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, сільськогосподарські підприємства збільшили обсяги виробництва на 2,6%, господарства населення - зменшили на 3,4%.

Зазначимо, продовольство займає більше половини в експорті товарів з України. У зв'язку з цим в Національному банку не очікують значних проблем з платіжним балансом, незважаючи на світову економічну кризу.

Нагадаємо, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2019 році зросло на 1,1%. За даними статистичного відомства, в 2019 році в Україні було зібрано 75,08 млн тонн зерна з площі 15,28 млн га, що на 7,2% більше, ніж у 2018 році (70,06 млн тонн).

Крім того, в Україні у 2019 році було зібрано 20,3 млн тонн картоплі, що на 9,9% менше, ніж роком раніше. У той же час, урожай овочів та баштанних культур в 2019 році зріс на 2,6% до 9,7 млн тонн.