Уряд припускає вихід економіки на допандемічний рівень лише наприкінці 2023 року

Альтернативний сценарій розвитку економіки України передбачає уповільнення зростання та вихід на допандемічний рівень лише наприкінці 2023 року. Такі дані містить Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалений Кабінетом міністрів 31 травня 2021 року.

Як зазначається документі, окрім базового прогноз містить оцінку альтернативного сценарію розвитку для України, що передбачає більш песимістичний розвиток подій із поширенням та мутацією вірусу, який вимагатиме нових видів вакцин та часу на їх розробку й апробацію.

"На противагу базовому сценарію, за даним альтернативним сценарієм припускається, що певної стабілізації ситуації із поширенням вірусу вдасться досягти лише у другій половині прогнозованого періоду мірою набуття природного імунітету. Ймовірність даного сценарію оцінюється вище середньої", - йдеться в документі.

Як наслідок, за даним сценарієм прогнозується вихід на допандемічний рівень розвитку за підсумками лише 2023 року. Зростання ВВП у 2022 році сповільниться до 2,6% після очікуваного зростання на рівні 4,1% у 2021 році. У подальшому темпи зростання дещо прискоряться в середньому за період 2023-2024 роки до 3,7% щороку, проте таке зростання буде меншим за прогноз базового сценарію (4,9% відповідно).

"Відповідно, за цим сценарієм світова економіка буде відновлюватися відносно повільними темпами, оскільки мотиви обережності в поведінці всіх суб’єктів - і населення, і бізнесу, і інвесторів - домінуватимуть ще тривалий час. Вірогідним є і повторення у ряді країн "локдаунів". Пригнічений світовий попит триматиме ціни на основні експортні позиції на низькому рівні із незначними коливаннями. Лише у другій половині 2023 року ситуація почне суттєво покращуватись", - йдеться в документі.