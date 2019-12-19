Держстат погіршив дані щодо зростання економіки України

Державна служба статистики погіршила оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в III кварталі 2019 року до 4,1%, у той час як раніше повідомлялося про зростання на 4,2%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, номінальний ВВП в III кварталі 2019 року склав 1105,5 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну людину - 26286 грн.

Крім того, за даними Госстта, ВВП України зріс на 0,6% по відношенню до II кварталу 2019 року.

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Раніше Держстат повідомляв про зростання ВВП України на 2,5% в I кварталі, на 4,6% в II кварталі і на 4,2% в III кварталі 2019 року.

Нагадаємо, за даними Світового банку зростання економіки України в 2019 році був обумовлений високим урожаєм і сприятливими умовами для зростання внутрішнього попиту, в свою чергу, викликаного зростанням заробітної плати, пенсій та надходженням грошових переказів з-за кордону.

Зазначимо, в жовтні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні в 2019 році з 3,0% до 3,5%. Крім того, НБУ поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2020 році з 3,2% до 3,5%. Також НБУ прогнозує зростання ВВП в 2021 році на 4,0%. Покращення прогнозу обумовлено стійким внутрішнім попитом, збільшенням продуктивності в сільськогосподарському виробництві, поліпшенням споживчих настроїв.