Економіка України уповільнила зростання

Фото: колаж (РБК-Україна)

Зростання ВВП у третьому кварталі скоротилося до 4,2%

Державна служба статистики оприлюднила попередню оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в III кварталі 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, реальний ВВП України в III кварталі 2019 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року зріс на 4,2%, по відношенню до II кварталу 2019 року (з урахуванням сезонного фактора) - на 0,7%.

Раніше Держстат оцінював зростання ВВП в II кварталі 2019 року на рівні 4,6%.

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Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання реального внутрішнього продукту України в 2019-2020 роках на рівні 3,0%. Згідно з прогнозом, зростання ВВП України незначно прискориться в 2021 році і складе 3,1%.

Нагадаємо, за підрахунками Міжнародного валютного фонду, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні (за паритетом купівельної спроможності) залишається дуже низьким - всього 20% від середнього показника для ЄС і другим найнижчим показником серед усіх країн Центральної та Східної Європи.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2018 році зріс на 3,3% в порівнянні з 2017 роком. Таким чином, зростання стало максимальним за останні сім років.