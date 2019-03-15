Держстат повідомив про профіцит торговельного балансу

Ілюстративне фото (eubam.org)

Позитивне сальдо склало до 20,9 млн доларів

Зовнішній товарообіг України у січні 2019 року становив 8111,5 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, експорт товарів становив 4066,2 млн доларів, що на 9,2% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

www.ukrstat.gov.ua

У січні 2019 року імпорт становив 4045,3 млн доларів, що на 0,7% більше, ніж роком раніше.

www.ukrstat.gov.ua

Позитивне сальдо склало о 20,9 млн доларів (у січні 2018 року негативне - 294,1 млн доларів).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,01 (у січні 2018 року - 0,93).

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2018 році склало 5826,1 млн доларів, що в 2,3 рази більше, ніж у 2017 році (2501,1 млн доларів).

Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. Згідно з прогнозом НБУ, ціни на сталь на світових ринках будуть залишатися близькими до поточних рівнів. Ціни на залізну руду будуть знижуватися в основному за рахунок постійного зростання пропозиції. У той же час, світові ціни на зернові будуть поступово підвищуватися на прогнозному горизонті в умовах прискорення зростання світового споживання.