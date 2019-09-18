Держстат підтвердив дані по зростанню економіки України

Державна служба статистики зберегла оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в II кварталі 2019 року на рівні 4,6%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

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За даними статистичного відомства, номінальний ВВП II кварталі 2019 року склав 927,8 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну людину - 22047 грн.

Раніше Держстат повідомляв про зростання ВВП України в I кварталі на 2,5% та на 4,6% в II кварталі 2019 року

Нагадаємо, Національний банк поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту в Україні у 2019 році з 2,5% до 3,0%. Крім того, НБУ поліпшив прогноз зростання ВВП України до 2020 року з 2,9% до 3,2%. За оцінками НБУ, основним драйвером економічного зростання в наступні роки буде залишатися внутрішній попит.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз по зростанню економіки України в 2019 році до 3,4% (порівняно з прогнозом 2,6% в березні п. р.).

Відзначимо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук 2 вересня заявив, що економіка України протягом наступних п'яти років зросте на 40%. Як зазначив прем'єр, уряд розраховує на зростання ВВП України не менше 5% у 2020 році і не менше 7% в наступні роки, що в сукупності дасть 40% за п'ять років.