Держстат оприлюднив рейтинг найбільших торговельних партнерів України

Загальний товарообіг України (експорт та імпорт товарів) за 9 місяців 2019 року склав 81,284 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За підсумками трьох кварталів найбільшим торговим партнером залишається Китай - 9,184 млрд доларів і 11,3% від загального обсягу.

Росія з початку 2019 року знаходиться на другому місці (7,870 млрд доларів і 9,7%), хоча ще за підсумками 2018 року була першою.

Далі йдуть Німеччина (6,301 млрд доларів, 7,8%), Польща (5,518 млрд доларів, 6,8%) і Білорусь (3,807 млрд доларів, 4,7%),

Торгівля товарами, 9 місяців 2019 року:

Дані: Держстат

Нагадаємо, за даними Держстату, від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в січні-вересні 2019 року склало 4,071 млрд доларів, тоді як у відповідному періоді 2018 року 3,825 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, загальний обсяг торгівлі України товарами і послугами в 2018 році в порівнянні з 2017 роком зріс на 11,5% з 107,660 млрд доларів до 120,063 млрд доларів. За даними Держстату, найбільшу частку у зовнішній торгівлі посідають країни Європейського Союзу (41,9%).