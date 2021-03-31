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Зростання реальних доходів українців сповільнилося до мінімуму за чотири роки

Новость на русском → Україна, Середа 31 березня 2021 15:30
Зростання реальних доходів українців сповільнилося до мінімуму за чотири роки Фото: зростання доходів населення впав до рівня 2016 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Реальні наявні доходи українців у 2020 році зросли на 2,6%. Зростання доходів стало мінімальним з 2016 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, доходи населення України склали 3972,4 млрд гривень, витрати - 3989,4 млрд гривень, скорочення заощаджень - 17,0 млрд гривень. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 73355 гривень.

За Даними Держстату, реальні доходи українців різко впали у 2014 році - на 11,5% і у 2015 році - на 20,4%.

Потім зростання доходів відновився - у 2016 році - 2,0%, у 2017 році - на 10,9%, до 2018 року - на 10,9%, у 2019 році - на 9,0%.

Зростання реальних доходів українців сповільнилося до мінімуму за чотири роки

Відзначимо, за даними Держстату, реальні наявні доходи українців у другому кварталі 2020 року скоротилися на 7,3%. Це стало першим падінням реальних доходів з першого кварталу 2016 року.

Нагадаємо, раніше Державна служба статистики України оприлюднила дані про кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за 2020 рік. Витрати склали 3 079 млрд гривень, що на 1,6% більше, ніж у 2019 році.

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