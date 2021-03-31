Зростання реальних доходів українців сповільнилося до мінімуму за чотири роки

Реальні наявні доходи українців у 2020 році зросли на 2,6%. Зростання доходів стало мінімальним з 2016 року.

За даними статистичного відомства, доходи населення України склали 3972,4 млрд гривень, витрати - 3989,4 млрд гривень, скорочення заощаджень - 17,0 млрд гривень. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 73355 гривень.

За Даними Держстату, реальні доходи українців різко впали у 2014 році - на 11,5% і у 2015 році - на 20,4%.

Потім зростання доходів відновився - у 2016 році - 2,0%, у 2017 році - на 10,9%, до 2018 року - на 10,9%, у 2019 році - на 9,0%.