Держстат оприлюднив дані про доходи мобільних операторів

За 2018 рік мобільні оператори отримали 38,5 млрд грн доходу

Потребителям в Украине за 2018 год предоставлено услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи на 72,6 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 0,4% меньше, чем за 2017 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, в т.ч. населению предоставлено услуг на 42,9 млрд грн, что на 0,6% больше, чем за 2017 год.

За 2018 года предприятия предоставили почтовых услуг на 4,494 млрд грн, курьерских услуг на 1,429 млрд грн, услуг фиксированной телефонной связи на 5,651 млрд грн, услуг мобильной связи на 38,521 млрд грн, услуг кабельного телевидения на 2,076 млрд грн, интернет-услуг - на 12,273 млрд грн.

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Напомним, по данным Госстата, услуги связи в Украине в 2018 году подорожали на 15,1%, что в полтора раза выше, чем инфляция в целом(9,8%).

Напомним, в государственном бюджете на 2019 год предусмотрено возмещение для АО "Укрпошта" расходов на доставку пенсий. На возмещение затрат АО "Укрпошта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению, выделяется 500 млн грн.