Вартість робочої сили в Україні за рік зросла майже на 20%

Державна служба статистики оприлюднила індекси вартості робочої сили у першому кварталі 2021 року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року вартість зросла на 18,2%.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, найбільше зросла вартість робочої сили у сфері "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" - на 52,2% та у сфері "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок" - на 35,8%.

У промисловості вартість робочої сили зросла на 12%, у будівництві - на 9,6%, у торгівлі - на 17,7%.

У галузі "Інформація та телекомунікації" вартість зросла на 20,9%, у сфері "Фінансова та страхова діяльність" - на 11,7%.

У сфері "Освіта" вартість робочої сили зросла на 27,9%, у сфері "Професійна, наукова та технічна діяльність" - на 9,2%.