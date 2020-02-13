Держстат назвав продукти, які найбільш подорожчали з початку року

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у січні 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, за січень ціни на крупу гречану зросли на 2,1% до 28,4 грн за кг, яблука подорожчали на 1,7% до 16,6 грн за кг, сало подорожчало на 1,5% до 77,0 грн за кг.

Водночас ціни на моркву знизилися на 3,9% до 6,2 грн за кг, на капусту - на 3,6% до 5,8 грн за кг, на картоплю - на 2,9% до 13,1 грн за кг.

Крім того, яйця подешевшали на 1,9 % до 20,7 грн за десяток.

За даними Держстату, за січень сигарети преміум-класу подорожчали на 2,0% до 48,4 грн за пачку, а ціни на горілку знизилися на 0,2% до 92,1 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 0,3% до 17,2 грн за пляшку.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у січні 2020 року порівняно з груднем 2019 року зросли на 0,2%. При цьому в річному вимірі (до січня 2020 року) інфляція сповільнилася до 3,2% з 4,1% у грудні 2019 року.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2019 рік найбільше зросли ціни на яблука - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречану - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картоплю зросли на 69,2% до 16,3 грн за кг.