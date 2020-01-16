Держстат порівняв ціни в Україні за останні роки

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Найбільше за останні дев'ять років в Україні подорожчали комунальні послуги

Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо споживчих цін на товари та послуги у грудні 2019 року в порівнянні з груднем 2010 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, за останні дев'ять років загальна інфляція становила 173,8%, тобто ціни зросли у 2,7 рази.

У той же час житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 440,0%, алкогольні напої, тютюнові вироби - на 290,2%, транспорт - на 211,5%, Ресторани та готелі - на 151,9%, освіта - на 146,6%, різні товари та послуги - на 146,0%, охорона здоров'я - 145,7%.

Продукти харчування та безалкогольні напої за дев'ять років подорожчали на 139,3%, предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла, - на 105,6%, відпочинок і культура - на 102,1%, зв'язок - на 69,1%, одяг і взуття - на 56,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2019 року порівняно з листопадом ціни знизилися на 0,2%. За даними Державної служби статистики, за рік (грудень до грудня) інфляція склала 4,1%.

За даними Держстату, за 2019 рік найбільше зросли ціни на яблука - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречану - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картоплю зросли на 69,2% до 16,3 грн за кг.