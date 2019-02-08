Підприємства роздрібної торгівлі дали прогноз зростання цін

Фото: Ринок у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Інфляційні очікування роздрібних торговців дещо знизилися

Індикатор ділової впевненості в роздрібній торгівлі у I кварталі 2019 року знизився порівняно з ІV кварталом 2018 року на 11,3 в.п. і становить плюс 3%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування 689 підприємств, проведеного Державною службою статистики.

www.ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, 50% респондентів очікують зростання цін у I кварталі 2018 року, 47% - збереження цін на поточному рівні і лише 3% - зменшення цін.

www.ukrstat.gov.ua

Індикатор обчислено відповідно до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань згідно з вимогами розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду

Відзначимо, за даними опитування, проведеного Державною службою статистики, 61% підприємств роздрібної торгівлі очікували зростання цін у IV кварталі 2018 року, 37% - збереження цін на поточному рівні і лише 2% - зменшення цін.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, оборот роздрібної торгівлі в Україні у січні-грудні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року в порівнянних цінах зріс на 6,1%.