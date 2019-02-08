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Підприємства роздрібної торгівлі дали прогноз зростання цін

Новини » Економіка    08.02.2019 - 16:32
Підприємства роздрібної торгівлі дали прогноз зростання цін
Фото: Ринок у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Інфляційні очікування роздрібних торговців дещо знизилися

Індикатор ділової впевненості в роздрібній торгівлі у I кварталі 2019 року  знизився порівняно з ІV кварталом 2018 року на 11,3 в.п. і становить плюс 3%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування 689 підприємств, проведеного Державною службою статистики.

Підприємства роздрібної торгівлі дали прогноз зростання цін

www.ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, 50% респондентів очікують зростання цін у I кварталі 2018 року, 47% - збереження цін на поточному рівні і лише 3% - зменшення цін.

Підприємства роздрібної торгівлі дали прогноз зростання цін

www.ukrstat.gov.ua

Індикатор обчислено відповідно до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань згідно з вимогами розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду 

Відзначимо, за даними опитування, проведеного Державною службою статистики, 61% підприємств роздрібної торгівлі очікували зростання цін у IV кварталі 2018 року, 37% - збереження цін на поточному рівні і лише 2% - зменшення цін.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, оборот роздрібної торгівлі в Україні у січні-грудні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року в порівнянних цінах зріс на 6,1%.

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