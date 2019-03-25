Держстат назвав число безробітних за міжнародною методологією

Кількість безробітних в Україні в IV кварталі 2018 року становила 1,7 млн осіб. Про це свідчать дані вибіркового обстеження домогосподарств Державної служби статистики.

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За даними статистичного відомства, рівень безробіття серед економічно активного населення у віці 15-70 років у IV кварталі 2018 року порівняно з IV кварталом 2017 року скоротився на 0,6 в.п. і становив 9,3%.

При цьому кількість зайнятого населення у віці 15-70 років у IV кварталі 2018 року склала 16,2 млн осіб. Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років у порівнянні з даними 2017 року збільшився на 1,2 в.п. і склав 56,6%, а серед населення працездатного віку - на 1,9 в.п. до 65,8% відповідно.

За методологією Міжнародної організації праці, безробітні - особи у віці 15-70 років, які не мали роботи на обстежуваному тижні, активно її шукали протягом чотирьох тижнів і готові приступити до роботи протягом наступних двох тижнів.

Нагадаємо, в лютому 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 367,0 тисяч безробітних, що на 2,7 тисяч більше, ніж у січні 2019 року (364,3 тисяч).

Зазначимо, у прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки, опублікованому МЕРТ, повідомляється, що протягом 2019-2021 років рівень безробіття серед населення у віці 15-70 років знизиться з 8,9% в 2019 році до 8,3% в 2021 році, що становить в середньому за період 8,6%.