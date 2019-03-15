Експерти прокоментували анкетування "Батьківщини"

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Експерти впевнені, що анкетування показало реальні цифри

Анкетування щодо виборів президента, яке провела партія "Батьківщина", показало організаційні спроможності партії "Батьківщина" та її союзників захистити реальні результати виборів. Таку думку висловили політичні експерти.

На прес-конференції вони проаналізували дані проведеного "Батьківщиною" анкетування 2.5 мільйонів українців, яке засвідчило, що 31-го березня Юлія Тимошенко набирає 31,68%, Володимир Зеленський - 20,96%, Петро Порошенко - 15,80%.

"Це реальні цифри з огляду на те, що проведена така величезна робота. Цих 2.5 мільйона, які були опитані, не може не йти ні в яке порівняння з соціологічними вибірками, які складають близько 2 тисяч респондентів", - наголосив експерт корпорації стратегічного консалтингу "Гардарика" Костянтин Матвієнко.

На думку аналітика, результати анкетування повністю корелюються з підтримкою, яка була надана "Батьківщині" на виборах в об’єднаних територіальних громадах.

"Опитування також показало організаційні спроможності партії "Батьківщина" та її союзників захистити реальні результати вибори, убезпечити суспільство від фальсифікацій і маніпуляцій", - додав експерт корпорації "Гардарика".

Експерти переконані, що обираючи нового президента, українці зважатимуть на відповідальність, яку нестиме майбутній глава держави перед своїми виборцями.

"Якщо обирати між досвідченою і сильною Тимошенко та молодим, талановитим Зеленським, то всі підсвідомо розуміють: якщо він стане президентом, то не матиме відповідальності. Бо нічого не обіцяє. А Тимошенко бере на себе відповідальність", - зауважив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.